Мужчина застрелил жену на глазах ребенка в Подмосковье. Причины и подробности

В поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья мужчина застрелил супругу на глазах у 10-летнего сына, а затем покончил с собой. В подмосковном главке МВД рассказали «360» о возможных мотивах стрелка.

Семья жила в общежитии, была многодетной. Остальные дети во время стрельбы находились у родственников.

По предварительным данным, супруги поссорились «на почве бракоразводного процесса». В результате мужчина в присутствии сына выстрелил жене в голову из обреза охотничьего ружья. После этого он покончил с собой.

На месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Telegram-канала Life Shot, речь идет о семье Салаевых. Соседи рассказали, что Ариф и Елена воспитывали пятерых детей. В общежитии семья прожила более 13 лет.

По информации Mash, к преступлению могло привести плохое материальное положение супругов. На момент убийства они были в разводе, но продолжали вынужденно жить вместе, узнало издание. Мальчик, ставший свидетелем расправы над матерью, добежал до соседей. Те вызвали полицию.