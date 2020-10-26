Житель Подмосковья попал в больницу после пыток утюгом

Жителя Подмосковья, 49-летнего уроженца Украины, били и пытали с использованием утюга. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавший живет в городе Кашира. Поздно вечером в воскресенье, 25 октября, он поступил в приемное отделение скорой помощи в Москве со множественными гематомами и ссадинами головы, а также с термическим ожогом груди и спины. Медикам мужчина не сказал, кто нанес ему травмы.

По предварительной информации, пострадавший употреблял алкоголь.

Ранее на западе Москвы супруг трижды ударил жену по голове топором в ходе конфликта. Женщину госпитализировали, преступника задержали.