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    26 октября 2020, 01:59

    Житель Подмосковья попал в больницу после пыток утюгом

    Алла Морген, Кирилл Фролов

    Жителя Подмосковья, 49-летнего уроженца Украины, били и пытали с использованием утюга. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
    Житель Подмосковья попал в больницу после пыток утюгом

    Пострадавший живет в городе Кашира. Поздно вечером в воскресенье, 25 октября, он поступил в приемное отделение скорой помощи в Москве со множественными гематомами и ссадинами головы, а также с термическим ожогом груди и спины. Медикам мужчина не сказал, кто нанес ему травмы.

    По предварительной информации, пострадавший употреблял алкоголь.

    Ранее на западе Москвы супруг трижды ударил жену по голове топором в ходе конфликта. Женщину госпитализировали, преступника задержали.