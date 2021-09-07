Житель Подмосковья забил до смерти сестру и племянницу

В деревне Власово Московской области мужчина забил до смерти молотком и топором сестру и племянницу. После убийства он позвонил в полицию и сдался.

По данным следствия, конфликт между родственниками возник 4 сентября в частном доме. Об этом сообщили в Следственном комитете. Мужчина нанес множественные удары молотком и топором в область головы 67-летней сестре и 37-летней племяннице. Он рассказал на допросе, что давно ругался с родственницами и испытывал к ним неприязнь.

«После совершенного убийства подозреваемый сообщил об этом в правоохранительные органы. На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи и криминалисты управления СКР по Московской области проводят осмотр места происшествия и допрашивают подозреваемого. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.