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    07 сентября 2021, 09:32

    Житель Подмосковья забил до смерти сестру и племянницу

    Екатерина Шамина

    В деревне Власово Московской области мужчина забил до смерти молотком и топором сестру и племянницу. После убийства он позвонил в полицию и сдался.

    По данным следствия, конфликт между родственниками возник 4 сентября в частном доме. Об этом сообщили в Следственном комитете. Мужчина нанес множественные удары молотком и топором в область головы 67-летней сестре и 37-летней племяннице. Он рассказал на допросе, что давно ругался с родственницами и испытывал к ним неприязнь.

    «После совершенного убийства подозреваемый сообщил об этом в правоохранительные органы. На допросе мужчина дал признательные показания и сообщил об обстоятельствах совершенного преступления», — рассказали в ведомстве.

    В настоящее время следователи и криминалисты управления СКР по Московской области проводят осмотр места происшествия и допрашивают подозреваемого. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.