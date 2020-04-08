Житель Подмосковья выкрал медали и деньги 87-летней узницы концлагеря. Видео

Жителя Павловского Посада подозревают в краже у своей 87-летней соседки по коммунальной квартире денег, икон, документов и девяти памятных и юбилейных наград. Среди них и медаль малолетнего узника фашистских концлагерей «Непокоренные», а также медаль «Дети войны».

Самой соседки во время кражи не было дома — она лежала в больнице. Мужчина воспользовался моментом — выбил дверь и забрал все, что смог найти.

Полиция вычислила подозреваемого — во время обыска в его комнате нашли документы пенсионерки и часть наград. Остальное, как признался сам мужчина, он продал, а деньги потратил.

Сейчас подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Позже выяснилось, что он был ранее неоднократно судим. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Кражи пенсионеров не редкость в России. Ранее в Новой Москве воры украли у пенсионерки 40 тысяч долларов и килограммовую золотую монету.