    08 апреля 2020, 09:04

    Житель Подмосковья выкрал медали и деньги 87-летней узницы концлагеря. Видео

    Эля Данилюк

    В Подмосковье мужчина обокрал собственную соседку по коммуналке. Его не остановили ни иконы, ни памятные награды — мужчина, помимо денег, забрал и их. Его задержали по горячим следам, сообщили в МВД региона.

    Жителя Павловского Посада подозревают в краже у своей 87-летней соседки по коммунальной квартире денег, икон, документов и девяти памятных и юбилейных наград. Среди них и медаль малолетнего узника фашистских концлагерей «Непокоренные», а также медаль «Дети войны».

    Самой соседки во время кражи не было дома — она лежала в больнице. Мужчина воспользовался моментом — выбил дверь и забрал все, что смог найти.

    Полиция вычислила подозреваемого — во время обыска в его комнате нашли документы пенсионерки и часть наград. Остальное, как признался сам мужчина, он продал, а деньги потратил.

    Сейчас подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Позже выяснилось, что он был ранее неоднократно судим. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

    Кражи пенсионеров не редкость в России. Ранее в Новой Москве воры украли у пенсионерки 40 тысяч долларов и килограммовую золотую монету.