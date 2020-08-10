Житель Подмосковья украл мобильники на 900 тысяч рублей

Житель подмосковных Бронниц украл 11 мобильников и сдал их в ломбард. Коммерческая организация, из помещения которой он вынес гаджеты, лишилась 870 тысяч рублей.

Полицейские уже нашли и задержали мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Когда полицейские привезли задержанного в участок, выяснилось, что мужчина решил обокрасть работодателя — он трудится в компании комплектовщиком.

43-летний злоумышленник украл телефоны и, чтобы быстро от них избавиться, отнес гаджеты ломбард. Дома у него нашли коробки от похищенной электроники и закупочные акты из ломбарда.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Ему грозит два года лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.