Криминал 09 марта 2023, 23:31 Житель Подмосковья предстанет перед судом за совершенное в 2018 году преступление СК: жителя Подмосковья обвинили в причинении смертельных травм мужчине в 2018 году Пресс-служба Следственного комитета

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Жителя Подмосковья будут судить за преступление, совершенное еще в 2018 году. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области.

«Преступление, совершенное 1 мая 2018 года, все эти годы оставалось не раскрытым и было приостановлено за неустановлением лица его совершившего», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В декабре 2022 года при изучении дела следователь-криминалист по камерам видеонаблюдения около одного из сетевых продуктов магазинов обнаружил облик неизвестного мужчины, с которым накануне смерти потерпевший покупал спиртное. В материалах заключения значилось орудие преступления — деревянный брусок, на котором в начале следствия нашли чьи-то ДНК.

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«В результате мужчина был задержан. Под тяжестью предъявленных ему доказательств он дал следователю признательные показания», — подчеркнули в ведомстве.

С 44-летним задержанным и очевидцем случившегося провели проверку показаний на месте. Следователи провели более 10 допросов и собрали заключения разных экспертиз. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.