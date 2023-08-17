Криминал 17 августа 2023, 19:35 Житель Петрозаводска предстанет перед судом за умышленную порчу чужого имущества

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Суд рассмотрит дело жителя Петрозаводска, который обвиняется в умышленной порче чужого имущества. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу МВД республики Карелии.

По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил докупить спиртное в магазине. Получив отказ, он несколько раз ударил чужой автомобиль, ущерб составил более 36 тысяч рублей.

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Отмечается, что мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.