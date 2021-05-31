Житель Петербурга заплатил мошенникам 120 тысяч рублей за VIP-билет на Евро

Житель Петербурга отдал мошенникам 120 тысяч рублей за VIP-билет на Евро-2020. Мужчина так и не получил пропуск на игру между сборными России и Финляндии, написало РИА ФАН.

Гражданин нашел объявление о продаже билета в Сети. 45-летний бизнесмен перевел «продавцу» деньги, после чего аферисты перестали выходить на связь, сообщило ИА Nation News.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Полиция ищет подозреваемых.

Ранее сообщалось, что жителям России теперь следует быть осторожнее, даже когда они получают предложение о работе. Теперь такой метод практикуют мошенники: они предлагают высокий заработок, а сами похищают средства. Жулики размещают вакансии, а когда соискатель на них откликается, вступают с ним в переписку.

Условия для оформления на такую «работу» уже наводят на подозрения: человеку нужно открыть счет в банке, подключить удаленное банковское обслуживание, либо просто сообщить «работодателю» свои данные для «перевода зарплаты».