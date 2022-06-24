Жительница Петербурга заявила в полицию на сожителя и его друга и обвинила их в изнасиловании

Двое мужчин из Санкт-Петербурга изнасиловали и изибили 17-летнюю девушку. Об этом сообщил Piter.TV.

Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее гематомы головы, лица, а также ушибы грудного отдела позвоночника. Девушка призналась, что сделали с ней это ее 35-летний сожитель и его товарищ. Она рассказала также, что злоумышленники изнасиловали ее. Сотрудники орагнов задержали мужчин. Полицейские возбудили уголовное дело.