Криминал 14 августа 2023, 18:24 Житель Петербурга ударил ножом продавца арбузов, не захотевшего сделать скидку

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Житель Санкт-Петербурга ударил ножом продавца арбузов в торговом павильоне на проспекте Художников из-за того, что он не захотел снизить цену. Об этом сообщил Piter.TV.

Вечером 13 августа мужчина попросил продать ему арбуз по низкой цене. После отказа продавца он достал нож, ударил его в живот и ушел.

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Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаной раной, слепым проникающим ранением живота с повреждением мышц передней брюшной стенки. Задержать нападавшего пока не удалось.