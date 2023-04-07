Криминал 07 апреля 2023, 17:38 Житель Петербурга сжег иномарку своей бывшей жены из мести

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Житель Санкт-Петербурга поджег машину своей бывшей жены в Василеостровском районе. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Поджог мужчина устроил из мести. У Chevrolet выгорел моторный отсек. К тушению пожара привлекли пять человек личного состава МЧС. Своими действиями злоумышленник нанес ущерб в размере 25 тысяч рублей. Сотрудники органов возбудили уголовное дело, написали Nation News.