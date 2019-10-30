Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела за детские интимные фото
Петербургская полиция возбудила уголовное дело против местного жителя по подозрению в изготовлении и обороте материалов интимного характера с изображением детей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации ИА Nation News полиция завела уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Предполагается, что он изготавливал и хранил дома порнографические изображения с участием малолетней девочки. Обвиняемого задержали у дома на Московском проспекте.