Житель Петербурга сядет в тюрьму за нападение на полицейского

Суд приговорил мужчину к году и четырем месяцам тюрьмы за нападение на полицейского во время несогласованного митинга в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

«Кроме того, с мужчины в счет имущественной компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По данным ведомства, мужчина схватил правоохранителя и распылил ему в лицо перцовый баллончик.