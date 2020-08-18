Житель Петербурга сделал замечание дагестанцам и получил удар ножом

Молодой человек в Петербурге сделал замечание пьяным приезжим из Дагестана, которые начали его бить и пырнули ножом. В итоге петербуржца увезли в больницу, а дебоширов отправили в отдел полиции.

В ночь на 17 августа 20-летний Ислам и 21-летний Арсен были на Дворцовой набережной, сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Молодые люди крепко выпили и стали приставать к отдыхающим, сильно матерясь. Их заметил проходивший мимо 18-летний парень, который сделал замечание.

Уроженцы Дагестана несколько раз ударили местного жителя, а затем достали нож и порезали ему ногу. Очевидцы сразу же вызвали полицейских. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Правоохранители задержали нападавших для дальнейших разбирательств в отделе. На молодых людей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.