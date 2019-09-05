  • Житель Петербурга расстрелял из пневматики детский сад

    05 сентября 2019, 10:49

    Александра Ломейко

    Петербуржец устроил стрельбу по детскому саду напротив своего дома. Дошкольное учреждение он обстрелял из пневматической винтовки. Пострадал один человек.
    Житель Петербурга расстрелял из пневматики детский сад

    Выстрелы раздались на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

    На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Им удалось задержать мужчину 1980 года рождения, который живет в расположенном рядом с детсадом доме.

    В МВД уточнили, что злоумышленник «из хулиганских побуждений» открыл окно и стал стрелять по садику.

    Пьяный хабаровчанин открыл стрельбу по играющим во дворе детям

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    В результате действий петербуржца пострадал мужчина. Ему же оказана медицинская помощь.

    Самого стрелка оштрафовали. Кроме того, правоохранители возбудили против него уголовное дело о хулиганстве.

    Похожий случай произошел накануне в Хабаровске. Там пьяный местный житель решил успокоить шумевших во дворе детей. Для этого он достал свою пневматику и тоже начал палить в окно, ранив шестилетнюю девочку.