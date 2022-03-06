Житель Петербурга признался в насилии над двумя несовершеннолетними девочками

Полицейские Санкт-Петербурга задержали 49-летнего местного жителя, который признался в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Недавно пострадавшим девочкам исполнилось десять и 12 лет. По версии следователей, преступление мужчина совершил не позднее 7 декабря 2018 года. Оно произошло в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».