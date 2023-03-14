Криминал 14 марта 2023, 13:58 Житель Петербурга предстанет перед судом за кражу крупной суммы денег

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В Санкт-Петербурге вновь пройдет суд над 47-летним мужчиной, который обвиняется в нападении на инкассаторов, совершенном летом 2007 года, а также в краже крупной суммы денег. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Петербургу, мужчина вместе с приятелем напали на инкассаторов и заполучили более 23,4 миллиона рублей. Следователи также выяснили, что обвиняемый совершил не менее четырех выстрелов в пострадавших.

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В настоящий момент подельника обвиняемого нет в живых. Лишь известно, что он не менее 10 раз выстрелил в инкассатора, который впоследсвии скончался.

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