14 марта 2023, 13:58
Житель Петербурга предстанет перед судом за кражу крупной суммы денег
В Санкт-Петербурге вновь пройдет суд над 47-летним мужчиной, который обвиняется в нападении на инкассаторов, совершенном летом 2007 года, а также в краже крупной суммы денег. Об этом написали «Невские новости».
Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Петербургу, мужчина вместе с приятелем напали на инкассаторов и заполучили более 23,4 миллиона рублей. Следователи также выяснили, что обвиняемый совершил не менее четырех выстрелов в пострадавших.
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В настоящий момент подельника обвиняемого нет в живых. Лишь известно, что он не менее 10 раз выстрелил в инкассатора, который впоследсвии скончался.
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Санкт-Петербург
Суд
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