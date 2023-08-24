Криминал 24 августа 2023, 16:54 Житель Петербурга предстанет перед судом за кражу денег из каршерингового автомобиля

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Василеостровский районный суд рассмотрит дело жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в хищении денег из каршерингового автомобиля. Об этом сообщил сайт Piter.tv ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По версии следствия, весной этого года потерпевший оставил арендованный автомобиль без присмотра.

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Обвиняемый воспользовался ситуацией и украл из машины 77 тысяч рублей. Отмечается, что обвинительное заключение в отношении мужчины утвердила прокуратура Василеостровского района