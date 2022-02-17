Житель Петербурга попытался нелегально провезти в Финляндию 80 пачек сигарет

Жителя Санкт-Петербурга задержали на границе с Финляндией. Мужчина попытался незаконно ввезти на территорию страны партию табачной продукции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Мужчина спрятал 80 пачек сигарет в районе автономного отопителя автомобиля. Его задержали сотрудники Выборгской таможни и пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Другой человек также попытался ввести на территорию страны табачную продукцию. Он спрятал семь блоков сигарет в отверстии обшивки и в ящике для инструментов в грузовике.