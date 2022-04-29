Житель Петербурга получил выстрел из травмата на площадке для животных

Конфликт на площадке для выгула животных в Санкт-Петербурге закончился перестрелкой. Два владельца собак устроили конфликт, в результате которого один выстрелил другому в голову из травматического пистолета. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Глас.Ru.

Ситуация произошла на проспекте Луначарского. Ссора произошла из-за того, что мужчины не смогли определиться с временем выгула животных. Один из них дважды выстрелил в голову пострадавшему.

Мужчину госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое.