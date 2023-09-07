Криминал 07 сентября 2023, 17:56 Житель Петербурга получил два года тюремного срока за обман подруг

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В Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который присваивал чужие автомобили и воровал деньги. Об этом написал «МК в Питере» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным следствия, в 2019 году мошенник похитил автомобиль Mazda у близкой подруги и отказался возвращать ей машину. Затем он присвоил автомобили двух знакомых. Еще одна девушка отдала злоумышленнику около 780 тысяч рублей якобы для лечения его отца.

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Обвиняемому назначили два года колонии общего режима. Также он обязан выплатить потерпевшим около двух миллионов рублей.