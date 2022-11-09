Житель Петербурга пойдет под суд за избиение жены | 360°

Криминал 09 ноября 2022, 16:27 Житель Петербурга пойдет под суд за избиение жены

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Суд состоится на петербуржцем, который избил жену и сломал ей три пальца на ноге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на прокуратуру Колпинского района.

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Между супругами произошел конфликт. В результате муж ударил женщину по лицу, а после того, как та упала, нанес еще один удар по ноге. Врачи зафиксировали у пострадавшей перелом трех пальцев. Уголовное дело передано в суд.