Криминал 03 августа 2023, 22:47 Житель Петербурга подменил ключи в автосалоне и украл две машины

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Житель Санкт‑Петербурга незаметно подменил ключи в автомобиле во время тест-драйва. Потом вместе с подельником он угнал две машины, сообщил ivbg.

Мужчина пришел в дилерский центр и притворился потенциальным покупателем. Во время разговора с менеджером салона он подменил ключи от двух автомобилей Hyundai Santa Fe.

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Спустя время вместе с другом злоумышленник пришел на стоянку центра и угнал две машины. Автомобили перевезли в Ленобласть.

Против мужчин возбудили уголовные дела.