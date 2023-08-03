03 августа 2023, 22:47
Житель Петербурга подменил ключи в автосалоне и украл две машины
Житель Санкт‑Петербурга незаметно подменил ключи в автомобиле во время тест-драйва. Потом вместе с подельником он угнал две машины, сообщил ivbg.
Мужчина пришел в дилерский центр и притворился потенциальным покупателем. Во время разговора с менеджером салона он подменил ключи от двух автомобилей Hyundai Santa Fe.
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Спустя время вместе с другом злоумышленник пришел на стоянку центра и угнал две машины. Автомобили перевезли в Ленобласть.
Против мужчин возбудили уголовные дела.
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