Криминал 30 декабря 2022, 20:47 Житель Петербурга отправится в тюрьму за убийство своей знакомой в канун Нового года

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Житель Санкт-Петербурга до смерти избил свою знакомую. За это суд приговорил его к 12 годам заключения в колонии. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петроградского района города.

По версии следователей, преступление злоумышленник совершил в период с 28 по 31 декабря 2020 года. Вместе с потерпевшей он распивал алкогольные напитки в квартире на Петровском проспекте. Между собутыльниками возник конфликт, из-за чего осужденный ударил женщину по лицу неустановленным предметом. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако 6 января 2021 года она погибла.

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Против нападавшего возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Мужчина отказался давать показания и признавать свою вину.

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