Криминал 02 февраля 2023, 23:25 Житель Петербурга отправится в колонию за попытку убить собутыльника

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Жителя Санкт-Петербурга приговорили к семи годам исправительной колонии особого режима. Мужчину признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Как установили следователи, ночью 28 августа 2022 года мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, из-за чего осужденный избил оппонента молотком и острым предметом. Удары он наносил по голове и другим частям тела.

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Жизнь пострадавшего спасли прохожие, которые вызвали скорую помощь.