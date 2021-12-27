Житель Петербурга отправился в колонию на восемь лет за половую связь с семиклассницей

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к восьми годам колонии строго режима. Его признали виновным по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

По версии следователей, злоумышленник вступал в интимную связь с ученицей седьмого класса с 16 февраля 2020 года по 18 февраля 2021 года. Его обязали также выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей моральной компенсации. Отмечается, что ранее мужчина уже отбывал срок за педофилию.