Криминал 16 июня 2023, 19:09 Житель Петербурга облил пенсионера бензином и поджег во время застолья

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Житель Выборгского района Санкт-Петербурга облил бензином пожилого мужчину, после чего поджег его. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.

Мужчины распивали алкогольные напитки, между ними произошла ссора. В результате конфликта подозреваемый поджег 86-летнего пенсионера.

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По данным сайта spb.mk.ru, пострадавшего доставили в реанимацию с ожогами, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.