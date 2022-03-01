Житель Петербурга, который угрожал матери убийством, получил срок

Житель Санкт-Петербурга получил срок за то, что угрожал убийством родной матери. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Ситуация произошла 19 марта 2021 года в квартире на проспекте Обуховской Обороны. Злоумышленник приставил к горлу матери нож и начал угрожать ей убийством. Женщина всерьез восприняла это намерение и опасалась за свою жизнь. Спустя время следователи выяснили, что преступник хранил у себя дома и расфасовывал три вида наркотических веществ.

Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Свою вину злоумышленник признал лишь частично, заявив, что не планировал продавать вещества. Суд приговорил его к шести годам и десяти дням в испарвительной колонии строгого режима.