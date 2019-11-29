Житель Петербурга избил врача скорой помощи

Девять человек госпитализировали с отравлением из подмосковного хостела Подробнее

Инцидент произошел вечером 28 ноября рядом с одним из домов на канале Грибоедова. На место драки приехали правоохранители, выяснившие, что подвыпивший мужчина напал на врача скорой. Фельдшер пытался оказать ему помощь, но тот начал бить его кулаком по лицу.

В итоге медика госпитализировали для оказания необходимой помощи. Нападавшего доставили в НИИ «Скорой помощи», где врачи диагностировали у него сильное отравление этанолом.

Сейчас мужчина находится под охраной сотрудников полиции. Следователи начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Как уточняет «Фонтанка.ру», скорую петербуржцу вызвали прохожие. Сам мужчина заявил, что не помнит, как оказался на улице.