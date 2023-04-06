Криминал 06 апреля 2023, 17:22 Житель Петербурга избил соседа после его замечания о шуме

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Житель дома на улице Летчика Лихолетова в Санкт-Петербурге избил своего соседа после того замечания о шумном поведении. Об этом сообщила Neva.Today.

Ситуация произошла 4 апреля. Мужчина отправился к своему соседу для того, чтобы попросить его не шуметь. Сделал он это до наступления 10 часов вечера. Соседу не понравилось замечание, из-за чего он ударил гостя по голове. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

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Спустя время полицейские задержали 31-летнего подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», написали «Невские новости».