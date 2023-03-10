10 марта 2023, 13:08
Житель Петербурга избил и изнасиловал школьницу
Ранее неоднократно судимый житель Санкт-Петербурга ответит перед судом за избиение и изнасилование школьницы. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По предварительным данным, 47-летний мужчина пригласил к себе 15-летнюю школьницу в гости в квартиру на улице Наставников, где применил к ней физическое и сексуальное насилие.
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Как сообщило Nation News, ранее местного жителя судили за сексуальное домогательство к мужчине.
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