Криминал 10 марта 2023, 13:08 Житель Петербурга избил и изнасиловал школьницу

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Ранее неоднократно судимый житель Санкт-Петербурга ответит перед судом за избиение и изнасилование школьницы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По предварительным данным, 47-летний мужчина пригласил к себе 15-летнюю школьницу в гости в квартиру на улице Наставников, где применил к ней физическое и сексуальное насилие.

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Как сообщило Nation News, ранее местного жителя судили за сексуальное домогательство к мужчине.

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