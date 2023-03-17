Криминал 17 марта 2023, 13:57 Житель Петербурга инсценировал кражу своей машины ради страховки в 2 млн рублей

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Житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга подстроил угон собственного Mercedes. Таким образом злоумышленник захотел получить страховку в размере свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Кража». Они провели расследование, в ходе которого установили, что владелец авто подстроил похищение. Найти машину удалось в городе Сланцы.

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Мужчину же задержали в одной из деревень Сланцевского района. Против него завели дело по статье «Покушение на мошенничество в сфере страхования».

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