Криминал 06 июля 2023, 00:27 Житель Петербурга до смерти избил свою сожительницу

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Житель Санкт‑Петербурга до смерти избил свою сожительницу. Полиция завершила расследование уголовного дела. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленобласти.

Преступление произошло 18 января 2023 года. Пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей и нанес ей по меньшей мере 45 ударов кулаками и ногами. От полученных травм женщина погибла на месте преступления.

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».