Житель Петербурга арендовал подвал для оказания интим-услуг

Уточняется 59-летний неработающий петербуржец арендовал две квартиры и нежилое подвальное помещение для оказания услуг сексуального характера. Кроме этого, он распространил рекламу притона, информирует «МИР 24».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В настоящий момент ведется расследование.