Житель Петербурга арендовал подвал для оказания интим-услуг
Мужчина из Санкт-Петербурга открыл в подвале заведение по оказанию интимных услуг. Для его задержания была проведена специальная операция с участием сотрудников СОБР, пишет РИА ФАН.
Уточняется 59-летний неработающий петербуржец арендовал две квартиры и нежилое подвальное помещение для оказания услуг сексуального характера. Кроме этого, он распространил рекламу притона, информирует «МИР 24».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В настоящий момент ведется расследование.