Криминал 13 марта 2023, 14:25 Житель Первоуральска напал с ножом на бывшую жену из-за споров о воспитании детей

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Перед судом предстанет житель Первоуральска Свердловской области, который напал с ножом на свою бывшую жену на глазах детей из-за возникшего спора об их правильном воспитании. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительным данным, мужчина попытался зарезать женщину во время сна. Он зашел в комнату и ударил свою бывшую жену в область головы.

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Их общий сын подбежал и схватил нападавшего за ноги, благодаря чему женщине удалось спастись.

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