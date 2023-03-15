Криминал 15 марта 2023, 13:41 Житель Пермского края жестоко избил своего соседа из-за мусора под балконом

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Житель города Верещагино Пермского края жестоко избил своего соседа сверху за то, что тот сбрасывал свой мусор под балкон. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы, сообщил «Царьград».

Мужчина решил поговорить с соседом и пришел к нему домой, там его встретила сожительница хозяина квартиры и предложила выпить.

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Спустя некоторое время сосед вернулся, после чего между мужчинами завязалась драка, в ходе которой потерпевший получил тяжкие повреждения.

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