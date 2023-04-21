Криминал 21 апреля 2023, 13:06 Житель Пермского края украл деньги и мобильный телефон у пожилой матери

Читать 360tv в

Житель поселка Яйва Пермского края ограбил свою мать-пенсионерку. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МВД по региону.

Злоумышленник украл у матери мобильный телефон, а также перевел с ее счета более 14 тысяч рублей. Отмечают, что мужчина наркозависимый.

Реклама

Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию. Спустя время полицейские задержали грабителя. Суд приговорил его к 1,5 года заключения в колонии строгого режима.