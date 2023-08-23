Криминал 23 августа 2023, 17:38 Житель Пермского края убил друга после ссоры в ночном клубе

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В ночном клубе Октябрьского городского округа Пермского края 23-летний мужчина убил своего друга во время ссоры. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

Ситуация произошла 6 мая 2023 года рядом с ночным клубом. Мужчина поссорился с другом и ударил его кулаком по голове. В результате пострадавший погиб на месте происшествия от полученных травм.

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Злоумышленника приговорили к заключению сроком на шесть лет в колонии строгого режима.