Криминал 15 августа 2023, 22:53 Житель Пермского края сжег свой дом из-за конфликтов в семье

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В Пермском крае житель Соликамска специально поджег свою квартиру из-за проблем в семье. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт Соликамского городского суда.

Мужчина, будучи пьяным, из-за конфликтов с членами семьи зажег спичку и бросил ее на деревянный стол, который находился на веранде. В результате деревянный многоквартирный дом полностью сгорел.

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Сам мужчина ушел из дома, но пожарных не вызвал. Злоумышленника приговорили к трем годам принудительных работ.