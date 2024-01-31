Криминал 31 января 2024, 19:07 Житель Пермского края пытался убить спящую пенсионерку

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Жителю Горнозаводского округа предъявили обвинение в покушение на убийство 61-летней пенсионерки. Об этом сообщил properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина проснулась ночью от того, что ее избивал пробравшийся в дом 28-летний местный житель. Он начал душить жертву подушкой, а потом ударил в шею ножом. Пенсионерка притворилась мертвой, и это спасло ей жизнь.

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Решив, что хозяйка убита, преступник собрал в доме ценные вещи и сбежал. Женщину удалось спасти, а вскоре задержали и подозреваемого. У него дома нашли и похищенные вещи. Мужчина находится под стражей.

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