Криминал 27 февраля 2023, 22:51 Житель Пермского края пырнул ножом знакомого во время вечеринки

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Житель Чусового Пермского края получил условный срок. Злоумышленник ударил ножом своего знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Чусовского городского суда.

Мужчины выпивали на вечеринке. В какой-то момент между ними возникла ссора. В результате один из участников конфликта схватил нож и ударил им оппонента, чем нанес ему тяжкий вред здоровью.

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Злоумышленника приговорили к условному заключению сроком на три года.

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