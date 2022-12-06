Криминал 06 декабря 2022, 15:05 Житель Пермского края пройдет принудительное лечение за поджог вагона поезда в ЯНАО

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Суд приговорил мужчину из Пермского края к принудительному лечению. Злоумышленник поджег вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Следствие установило, что злоумышленник проявлял агрессию к проводникам поезда, а затем поджег вагон. Сумма ущерба составила около 2,9 миллиона рублей. В момент совершения преступления мужчина находился под воздействием наркотиков.

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«Суд <…> применил к злоумышленнику принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», — уточнили в прокуратуре.

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