Криминал 28 апреля 2023, 11:06 Житель Пермского края предстанет перед судом за поджог дома своей бывшей возлюбленной

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Житель деревни Соколово Пермского края предстанет перед судом за умышленный поджог частного дома, в котором проживала его бывшая избранница. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По версии следствия, зимой прошлого года мужчина пришел к дому возлюбленной, чтобы помириться с ней. Двери ему никто не открыл, местный житель решил отомстить женщине и бросил горящую бересту в пристрой веранды.

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Отмечается, что потерпевшей удалось самостоятельно выбраться из горящего дома, пожар полностью уничтожил все ее имущество.