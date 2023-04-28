28 апреля 2023, 11:06
Житель Пермского края предстанет перед судом за поджог дома своей бывшей возлюбленной
Житель деревни Соколово Пермского края предстанет перед судом за умышленный поджог частного дома, в котором проживала его бывшая избранница. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По версии следствия, зимой прошлого года мужчина пришел к дому возлюбленной, чтобы помириться с ней. Двери ему никто не открыл, местный житель решил отомстить женщине и бросил горящую бересту в пристрой веранды.
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Отмечается, что потерпевшей удалось самостоятельно выбраться из горящего дома, пожар полностью уничтожил все ее имущество.
Преступления
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