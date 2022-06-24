Житель Перми в состоянии опьянения угрожал полицейским ножом

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала сел за руль, а затем угрожал сотрудникам полиции ножом. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

Ситуация произошла в мае. Сотрудникам ДПС направили информацию о том, что пьяный водитель разъезжает по городу. Полицейские отреагировали на информацию. Спустя время им удалось найти злоумышленника, однако тот начал угрожать ножом. Сотрудники органов задержали дебошира. Ии оказался 39-летний житель Перми. Против него возбудили уголовное дело.