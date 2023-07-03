Криминал 03 июля 2023, 21:25 Житель Перми убил знакомую, которая пришла к нему в гости

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Житель Перми пригласил к себе в гости знакомую, после чего убил ее. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на картотеку Индустриального районного суда.

Злоумышленник распивал алкоголь вместе со своим соседом. В какой-то момент он пригласил в гости приятельницу. Женщина приехала и выпила вместе с хозяином жилья. После этого он набросился на нее, избил сковородкой, а затем накинул ей на шею провод и задушил.

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Сам мужчина заявил, что не знает, кто совершил преступление. По его словам, он распивал с ней алкоголь, а также вступал в интимную связь.

Суд приговорил его к заключению продолжительностью 10 лет в колонии строгого режима.