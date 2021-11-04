Житель Перми убил жену с внуком и покончил с собой

75-летний житель Перми убил жену и внука, а затем покончил с собой. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, тела обнаружили в одной из квартир Кировского района. Их нашла местная жительница, которая вернулась домой. Погибшими были ее 65-летняя мама, 75-летний отец и 7-летний сын. На их телах были травм ы криминального характера.

Следователи выяснили, что в случившемся виноват 75-летний мужчина, который жил в этой квартире. Он убил своих жену и внука, а затем покончил с собой. По какой причине он так поступил пока не ясно. Следователи возбудили уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц"», — сказано в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники. В сообщении ведомства также уточнили, что сейчас следователи опрашивают свидетелей преступления. Чтобы выяснить причины случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы.

3 ноября правоохранители задержали жителя Казахстана, которого заподозрили в двойном убийстве в Курганской области. По их данным, летом 2020 года он с мужчиной и женщиной распивал алкоголь. В какой-то момент между ними начался конфликт, в результате которого подозреваемый убил своих приятелей ножом.