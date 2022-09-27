Житель Перми убил партнершу и ушел спать к знакомому | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 22:01 Поделиться Telegram

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Viber Житель Перми убил партнершу и ушел спать к знакомому

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В Перми мужчина до смерти избил знакомую. После этого он ушел на ночь к знакомому и лег спать, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным ведомства, до убийства пара вместе выпивала.

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«Между ними произошел конфликт, и пермяк в гневе набросился с кулаками на свою 46-летнюю знакомую», — уточнили в пресс-службе.

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Пострадавшая скончалась от полученных травм. После этого злоумышленник отправился в гости и там уснул.

Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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