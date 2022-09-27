Житель Перми убил партнершу и ушел спать к знакомому | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 23:54

Запорожская область де-факто отделилась от Украины

Общество

27 сентября 2022, 23:52

Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Подмосковье

27 сентября 2022, 23:44

Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:37

Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Мир

27 сентября 2022, 23:04

Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG

Криминал

27 сентября 2022, 22:01

Житель Перми убил партнершу и ушел спать к знакомому

Читать 360tv в

В Перми мужчина до смерти избил знакомую. После этого он ушел на ночь к знакомому и лег спать, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным ведомства, до убийства пара вместе выпивала.

Реклама

«Между ними произошел конфликт, и пермяк в гневе набросился с кулаками на свою 46-летнюю знакомую», — уточнили в пресс-службе.

Реклама

Пострадавшая скончалась от полученных травм. После этого злоумышленник отправился в гости и там уснул.

Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийства

Мужчины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама