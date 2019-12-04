Житель Перми стрелял по прохожим, будучи под воздействием наркотиков

Мужчина, стрелявший по прохожим в Перми, находился в состоянии наркотического опьянения. Также известно, что ранее он был судим.

«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вел ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения. Оружием завладел незаконно. Успел произвести восемь выстрелов», — сказано в сообщении пресс-службы губернатора Пермского края. Его процитировало РИА «Новости».

Опубликованы кадры с места стрельбы по прохожим в Перми Подробнее

В ведомстве также отметили, что местный житель стрелял не только по людям, но и по припаркованным машинам. Так, несколько автомобилей оказалось повреждено.

Мужчина из Перми рано утром 4 декабря начал стрелять в своей квартире. Потом он вышел на улицу, где открыл огонь по прохожим: мужчине и женщине. Последняя из-за полученных травм скончалась. Также стрелок ранил сотрудника Росгвардии, который находился при исполнении.

Пострадавших доставили в больницу, а виновника ЧП задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».