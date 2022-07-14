Житель Перми совершил двойное убийство с помощью карабина

Жителя пермского поселка Красный берег заподозрили в убийстве своей возлюбленной и ее подруги. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное СУ СКР.

По версии следователей, сожительница злоумышленника распивала алкоголь вместе со своей подругой. В какой-то момент пришел подозреваемый и потребовал от женщин разойтись. Те отказались выполнять просьбу, в результате мужчина схватил карабин и открыл огонь. Обе женщины погибли. Сам мужчина также получил травмы, однако его удалось спасти. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.