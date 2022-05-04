Житель Перми признался в убийстве и расчленении знакомой

Во время ремонта квартиры на улице Одоевского в Перми в подпольном помещении нашли расчлененное тело женщины. Следователи заподозрили ее знакомого, который ранее уже был судим. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Как предположили сотрудники органов, ситуация произошла в ночь на 11 марта 2022 года. Злоумышленник пребывал в квартире своего знакомого. Там же находилась и 43-летняя женщина. Когда один из мужчин уснул, второй ударил приятельницу ногой в голову из-за личной неприязни.

От удара пострадавшая скончалась. Подозреваемый же расчленил тело в ванной, а затем спрятал их в подпольном помещении.

В содеянном мужчина признался.